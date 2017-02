Fahrerflucht auf der Skipiste

Am Samstagmittag gegen 11:45 stürzte ein 10-jähriger Snowboarder in St.Gallenkirch auf der Piste 42 ohne Fremdverschulden. Als der Bube wieder aufstehen und weiterfahren wollte, knallte ein weiterer Snowboarder in ihn hinein. Dieser verlor offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf einer Eisplatte die Kontrolle über sein Snowboard. Er fuhr frontal in den 10-jährigen Jungen hinein und stiess ihn um.

Der Unfallverursacher verliess nach einer kurzen Entschuldigung die Unfallstelle, obwohl er von der Mutter des Knaben aufgefordert wurde, seine Daten zu hinterlassen. Der 10-jährige erlitt gemäss der Landespolizei Vorarlberg Knieverletzungen und musste im Landeskrankenhaus Bludenz behandelt werden. Die Landespolizei Vorarlberg sucht Zeugen.

So wird der Unbekannte beschrieben: Ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, trug dunkelbraune Snowboardbekleidung, auffallendes rotes Halstuch, dunkler Helm und sprach Deutsch. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Gaschurn zu richten. Tel. 059133 – 8103

(LPDVA/red)