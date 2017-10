Fahrunfähiger beschädigt parkierte Autos

Die Stadtpolizei St.Gallen erhielt am Samstag kurz nach 21 Uhr die Meldung, dass an der Harfenbergstrasse ein fahrunfähiger Lenker unterwegs sei. Der 45-jährige Mann wollte nach bisherigen Erkenntnissen aus einem Parkplatz fahren und prallte dabei in ein parkiertes Auto. Anschliessend fuhr er weiter und touchierte ein weiteres parkiertes Auto sowie eine Betonmauer.

Nachdem der 45-Jährige seine Fahrt nach den beiden Unfällen fortgesetzt hatte, konnte ihn die Polizei anhalten. «Die Patrouille hat im Auto Alkoholgeruch festgestellt», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Die Beamten hätten dem Mann aus dem Auto helfen und ihn stützen müssen. «Es wurde eine Blut- und Urinprobe entnommen, um zu prüfen, ob der Unfallverursacher Alkohol, Drogen und/oder Medikamente konsumiert hat», ergänzt Widmer. Er musste den Führerschein abgeben.

Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

(Stapo SG/red.)