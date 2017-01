Fahrzeug brennt mitten auf der A3

Der 34-Jährige war von Sargans in Richtung Zürich unterwegs als sein Auto im Quartentunnel an Vortrieb verlor und sich der Innenraum mit Rauch zu füllen begann. Er lenkte das Auto aus dem Tunnel, um es auf dem Pannenstreifen abzustellen. Dort bemerkte der Mann, dass Flammen aus dem Motorraum seines Autos aufstiegen und alarmierte die Rettungskräfte.

Die ausgerückte Feuerwehr Flums konnte den Brand glücklicherweise rasch unter Kontrolle bringen. Am Auto entstand allerdings ein Totalschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Als Ursache für den Brand steht in technischer Defekt im Vordergrund.

(red.)