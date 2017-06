Polizisten im Einsatz nach der Wahnsinnstat am Londoner Borough Market: In der Nacht auf Montag ist in der britischen Metropole erneut ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Gabriele Sciotto

Im Londoner Stadtteil Finsbury Park hat es nach Polizeiangaben einen «schweren Vorfall» mit mehreren Opfern gegeben. Ein Fahrzeug soll Passanten in der Seven Sisters Road gerammt haben, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit.Die Einsatzkräfte seien vor Ort, es habe eine Festnahme gegeben.