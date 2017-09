«Fake-Bewertungen schädigen unseren Ruf»

«Im ersten Moment ist man hilflos, fragt sich, wie kann das sein? Seit 16 Jahren haben wir noch nie negative Bewertungen bekommen», sagt Isabel Korth, Optometristin beim Augenlaser-Centrum in St.Gallen. Bis Mitte Juli alles begann: «Die Fake-Bewertungen kamen in drei Wellen. In einer ersten Welle wurden wir auf Facebook schlecht bewertet mit Profilen, bei denen man auf den ersten Blick merkte, dass sie nicht wirklich existieren.» Wie Isabel Korth erzählt, bestanden die Profile häufig nur aus einem Namen und einem Foto, ausserdem hätten Google-Bildersuchen ergeben, dass das Profilbild mit dem Namen oft nicht übereinstimmte.

Namen und Bilder echter Kunden

«In einer zweiten Welle gingen die Unbekannten schon professioneller vor. Dort stimmten Bild und Name häufig überein. Nur handelte es sich um Personen, die sich noch nie bei uns behandeln liessen und in keiner Verbindung zu uns stehen.» In einer dritten Welle waren die Unbekannten noch dreister: «Es wurden die Namen und Bilder von Kundenbewertungen, die wir auf unserer Homepage haben, genommen und damit Fake-Profile erstellt. Damit wurden wir schlecht auf Google und Facebook bewertet.»

Blind nach der OP

Diese Bewertungen waren keinesfalls harmlos: «Uns wurde vorgeworfen, dass jemand nach der OP blind wurde oder dass das Grosi beinahe beide Augen verloren hatte, nachdem sie sich bei uns behandeln liess. Es sind Dinge, die gar nicht sein können. Wir machen beispielsweise keine Augenlaser-Behandlungen, wenn jemand schon über 70 ist. Es sind Bewertungen, die völlig aus der Luft gegriffen sind und die keiner verfasst hat, der ein bisschen Ahnung von der Materie hat.»

Dass die Profile nicht echt sind, wurde umso klarer, als Isabel Korth die Personen kontaktierte: «Wir haben uns mit jedem Einzelnen in Verbindung gesetzt. Die Personen waren selber schockiert und empört darüber, dass ihr Name und ihr Bild für falsche Aussagen verwendet wurden. Einige der Personen hatten nicht einmal Facebook.»

«Wir erstatten heute Anzeige»

Als Isabel Korth und ihrem Team klar wurde, dass sie Opfer eines fiesen Angriffs wurden, begannen sie, sich mit den Rechtsabteilungen von Facebook und Google in Verbindung zu setzen. Kurze Zeit später wurden einige negative Bewertungen von Facebook gelöscht. Ausserdem behält das Augenlaser-Centrum sich auch nicht vor, rechtliche Schritte einzuleiten: «Wir werden noch heute, Mittwoch, Strafanzeige gegen Unbekannt einreichen.»

Denn es ist nicht nur das Augenlaser-Centrum, welches unter den negativen Kommentaren leidet: «Wir begannen, die Profile genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei fiel uns auf, dass die Personen häufig mehrere Augenkliniken in der Region negativ bewertet hatten. Wir haben uns mit den betroffenen Augenkliniken in Verbindung gesetzt.» Einige von ihnen hätten die Bewertungen noch gar nicht entdeckt, anderen seien sie auch aufgefallen.

IP-Adressen sollen Klarheit schaffen

Ein konkurrierendes Unternehmen wurde von den gleichen Personen durchwegs positiv bewertet: «Dies legt natürlich die Vermutung nahe, dass hinter dem Shitstorm eine Person aus der Region steckt. Das sind jedoch nur Spekulationen.» Einen konkreten Namen habe man beim Augenlaser-Centrum nicht: «Wir wollen auf jeden Fall bewirken, dass wir die IP-Adressen der Fake-Profile von Google bekommen. Dann wissen wir konkret, wer dahinter steckt.» Die Schwierigkeit dabei: «Es ist nicht ganz einfach, mit den entsprechenden Personen bei Google und Facebook in Verbindung zu kommen. Wir sind aber dran.»

Im besten Fall gelingt es der Kantonspolizei St.Gallen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, eine unbekannte Täterschaft zu ermitteln, sagt Roman Dobler, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft St.Gallen: «Zu den vorliegenden Ereignissen kann ich nichts sagen, da bis jetzt noch keine Anzeige eingereicht wurde. Wir wollen uns auch nicht in die Karten schauen lassen, wie wir in ähnlichen Fällen vorgehen. Wir haben aber technische Möglichkeiten, die Urheber von mutmasslichen Beschimpfungen oder Drohungen zu ermitteln. Allerdings haben wir nicht immer Erfolg, zumal die Ermittlung einer IP-Adresse nicht immer zur Urheberschaft eines ehrverletzenden Posts führt.»

«Hatte nie solchen Fall»

Ein ähnlicher Fall von Fake-Kommentaren ist Roman Dobler nicht bekannt: «Ich persönlich hatte als Staatsanwalt nie einen solchen Fall. Wir führen hierzu auch keine Statistik. Allerdings spielt es zum Beispiel für den Tatbestand der Beschimpfung keine Rolle, ob diese über soziale Medien oder von Angesicht zu Angesicht auf der Strasse geschieht.»

Ob es in Bezug auf die vorliegenden Bewertungen zu einer Verurteilung kommt, kann Roman Dobler nicht sagen: «Bei der Staatsanwaltschaft ist noch keine Anzeige eingegangen. Zunächst ist der konkrete Sachverhalt abzuklären. Dann können wir schauen, ob allenfalls ein Ehrverletzungsdelikt oder ein Verstoss gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vorliegt.»

«Gezielter Angriff auf uns und unsere Kollegen»

Wie es in diesem konkreten Fall ist, wird sich herausstellen. Für Isabel Korth kann es gar nicht schnell genug gehen: «Wir merken, dass in letzter Zeit die Kundenanfragen nachlassen. Wir sind überzeugt, dass das mit den negativen Bewertungen zusammenhängt. Letzten Endes geht es bei unserer Dienstleistung um das Wohl der Augen und jeder Mensch hat nur zwei Augen und diese müssen das ganze Leben lang funktionieren. Wir wollen unseren potenziellen Kunden die Sicherheit und die Qualität bieten, dass das Lasern bei uns funktioniert und kein Risiko besteht.»

In letzter Zeit hatte Isabel Korth nicht viel Zeit, sich um das Geschäft zu kümmern. Immer wieder habe sie viel Zeit auf Facebook und Google verbracht. Unnötige Zeit, wie sie sagt: «Mein grösster Wunsch und meine grösste Hoffnung sind es, dass das Ganze endlich stoppt. Dass ich mich wieder auf meinen Job konzentrieren kann und so etwas bestraft wird. Solche Lügen zu verbreiten, ist für uns rufschädigend. Es ist ein gezielter Angriff auf uns und unsere Kollegen.»

(abl)