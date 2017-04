“FALCO – Das Musical” in Bregenz

Durch seine Kompromisslosigkeit wurde er zur Ikone einer ganzen Generation. Verrückt und bildgewaltig, unterstützt durch schrille und extravagante Tanzeinlagen, umrahmt von kunstvollen Projektionen und Original–Videosequenzen will „FALCO – Das Musical“ einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt Hans Hölzels alias Falco gewähren.Seine markantesten und seine größten Hits, von „Der Kommissar“ über „Jeanny“, „Out of the Dark“ bis zu seinem Welthit „Rock Me Amadeus“, werden dabei live interpretiert.

“FALCO – Das Musical” ist am Sonntag 16. April im Festspielhaus Bregenz zu Gast.

