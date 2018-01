Falsche SMS-Warnung vor Raketen schreckt Menschen in Hawaii auf

"Es gibt keine Raketenbedrohung oder Gefahr für den Bundesstaat Hawaii": Kurze Zeit nach der falschen Alarmmeldung verschickte die Katastrophenschutzbehörde eine Entwarnung an die Mobiltelefone. © KEYSTONE/AP/CALEB JONES

Ein falscher Raketenalarm hat den im Pazifik gelegenen US-Bundesstaat Hawaii in Angst und Schrecken versetzt. Die Katastrophenschutzbehörde EMA sandte SMS-Nachrichten an die Bevölkerung, in denen vor einer Rakete gewarnt wird, die im Anflug auf Hawaii sei.