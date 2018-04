Familie: Avicii hat Suizid begangen

Der schwedische DJ und Musikproduzent Avicii wurde im Sultanat Oman tot aufgefunden. (Archivbild) © Keystone/EPA/Björn Lindgren

«Er sehnte sich nach Frieden» – die Familie des am letzten Freitag verstorbenen Star-DJs Avicii teilt in einem öffentlichen Brief mit, dass der 28-Jährige Selbstmord begangen hat.