Familie aus italienischer Achterbahn gerettet

Ein Stromausfall zur Saisoneröffnung hat am Samstag eine Achterbahn in Italiens grösstem Freizeit- und Themenpark «Gardaland» nahe der Stadt Verona ausgebremst. Eine vierköpfige israelische Familie sass daraufhin in 27 Metern Höhe fest.