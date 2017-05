Familie und Freunde gedenken Ueli Steck

Familie, Freunde und die Bevölkerung haben am Dienstag Abschied genommen vom verstorbenen Schweizer Alpinisten Ueli Steck. (Archivbild) © Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Familie, Freunde und die Bevölkerung haben am Dienstag in Interlaken BE an einer Feier Abschied genommen vom Ende April im Himalaya verstorbenen Schweizer Alpinisten Ueli Steck. Die Trauergemeinde versammelte sich gegen 16 Uhr im Kursaal.