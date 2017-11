Fans sind begeistert: In "Star Wars Episode VIII: The Last Jedi" steigt Luke Skywalker erstmals seit 37 Jahren wieder in Han Solos "Millennium Falken". (Pressebild) © Pressebild

Er ist zurück: Im neuen Trailer zu «Star Wars Episode VIII: The Last Jedi» besteigt der von Mark Hamill gespielte Luke Skywalker den «Millennium Falken». Das legendäre Raumschiff von Han Solo (Harrison Ford) hatte er zuletzt in «The Empire Strikes Back» 1980 betreten.