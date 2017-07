Farc-Anführer Londoño nach leichtem Schlaganfall im Spital

Der Anführer der kolumbianischen Farc-Guerilla, Rodrigo Londoño, hat einen Schlaganfall erlitten und wurde in eine Spital gebracht. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/FERNANDO VERGARA

Der Anführer der Farc-Guerilla in Kolumbien, Rodrigo Londoño, ist nach einem leichten Schlaganfall in ein Spital gebracht worden. Sein Gesundheitszustand sei jedoch zufriedenstellend, sagte die Chefin der Universitätsklinik in Villavicencio, Lydis Herrera, am Sonntag.