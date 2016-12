Fasnacht, Wahlen und Proteste im Februar

Verzicht auf Konfettikanone

Die sogenannte fünfte Jahreszeit hat die Ostschweiz im Februar geprägt. Narren und Guggen läuten die Fasnacht 2016 ein. Nicht mehr so laut knallt es hingegen beim Föbü-Verschuss in St.Gallen. Nachdem sich der SRF-Mann Hanspeter Trütsch 2015 dabei eine blutige Lippe geholt hat, musste die Kanone zum ersten Mal seit 1983 ruhen. Die Födlebürger folgten gehorsam «der höheren Macht». 2017 soll sie aber wieder zurück sein – wenn auch ohne Schwarzpulver.

Huser wird abgewählt

Die «Stoppt Huser»-Kampagne macht Stimmung gegen Herbert Huser, den damaligen Präsidenten der SVP vom Kanton St.Gallen. Der Rheintaler wäre gerne in die St.Galler Kantonsregierung gezogen. Stattdessen schneidet Huser bei der Wahl so schlecht ab, dass er es nicht einmal mehr in den Kantonsrat schafft.

Zöllner wehren sich

Ostschweizer Zöllner setzen sich in Bern gegen die Planschliessung von mehreren Zollstellen ein. Der Protest hat nicht zuletzt dank der grossen Unterstützung aus der Bevölkerung Erfolg. Der Bund beschliesst, auf die Schliessung der Zollstellen in St.Gallen, Buchs und Romanshorn zu verzichten.

Hosenlupf in St.Gallen

Eine Interessensgruppe aus Politikern und Schwingern plant, das Eidgenössische Schwinger- und Älplerfest 2025 nach St.Gallen zu bringen. Die Initianten sind der Ansicht, der Standort neben dem grossen Fussballstadion in St.Gallen sei dafür optimal. Unterstützung erhalten sie unter anderem von Schwinger-König Jörg Abderhalden.

Kater auf Wanderschaft

Ein Kater mit Namen Aramis hat im Februar nicht nur seinen Besitzer, sondern auch viele Leser in der Ostschweiz auf Trab gehalten. Er ist 20 Kilometer durch den Thurgau gewandert – und zwar von Lommis nach Sulgen. Offenbar hatte das Tier Heimweh nach seinem alten Zuhause.