Fasnachtsfieber, Fifa und Fernweh

Ferienmesse St.Gallen

Die Ferienmesse heisst seit diesem Jahr Grenzenlos und lässt in uns schon mal die Vorfreude auf die Sommerferien steigen. Auf dem Programm stehen Vorträge über ferne Paradiese wie Namibia oder Madeira, ausgestellt werden aber auch die neusten Camping-Gadgets für die Wohnwagen-Ferien. Mehr Infos gibt’s hier.

Fifa-Turnier in der Stadtbibliothek

Während Mami und Papi die Ferien planen, können die Sprösslinge am Samstag von 13 bis 17 Uhr in der St.Galler Stadtbibliothek Katharinen am Fifa Turnier teilnehmen. Es ist das erste von fünf Fifa-Turnieren im kommenden Jahr. An jedem Turnier kann man Punkte sammeln, um am Ende des Jahres die beste Fifa-Gamerin/der beste Fifa-Gamer zu werden. Man muss sich anmelden. Infos gibt es hier.

STEIL in Wigoltingen

Die Rüsselgugge Müllheim organisiert heute Freitag eine Rocknacht mit der Band «Covernoise» und diversen Guggenauftritten. Doch nicht nur Rockfans kommen auf ihre Kosten. Für Ländlerfans gibt es eine Teestube mit Livemusik und Tanzfüdlis finden in einer Partyhütte mit DJs Unterschlupf. Morgen Samstag geht die STEIL-Party weiter: Neben Teestube und Partyhütte gibt es morgen ab 18 Uhr zahlreiche Guggenauftritte. Weitere Informationen findest du hier.

Poetry Slam in der Grabenhalle

Gesitteter geht es am Freitagabend in der Grabenhalle in St.Gallen zu und her. Sieben Talente aus der Schweiz und aus Deutschland werden am ersten «Slamgallen» dieses Jahres ihre Texte vortragen. Der Anlass beginnt um 21 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse. Mehr Infos findest du hier.

Diverse Gugge-Partys

Es ist die Zeit der Maskenbälle, daher wollen wir euch auch die Möglichkeit, euch in Kostümen zu betrinken amüsieren, nicht vorenthalten: Einer der grössten Maskenbälle der Ostschweiz findet dieses Wochenende in Rüthi statt. Die Rhii-Jooli haben letztes Jahr das grosse FM1Today-Guggen-Voting gewonnen. Der Maskenball steigt am Samstag, Tickets gibt es nur noch wenige. Wo ihr die kriegt, seht ihr hier.

Auch in St.Gallen findet dieses Wochenende eine Guggenveranstaltung statt. Die Riethüsli-Gugge stellt in der Mehrzweckhalle Engelwies ein Monsterkonzert mit neun Gastguggen und insgesamt über 400 Guggern auf die Beine. Weitere Informationen zum Event es hier.

Hard Rock Night im Krempel

Wem vom Schlager an den Maskenbällen ganz übel wird, der sollte am Samstag vielleicht den Krempel in Buchs besuchen. Dort spielt die schwedische Band Eclipse an der Hard Rock Night. Das Konzert beginnt um 21 Uhr mit dem spanischen Support Xtasy. Mehr Informationen gibt es hier.

Stiller Has in Kirchberg

«Z’Nüni näh» heisst’s am Samstagabend im Restaurant Eintracht in Kirchberg. Stiller Has präsentieren dort ihr neues Album «Endosaurusrex». Das Ticket kostet an der Abendkasse 45 Franken.

(anh/enf)