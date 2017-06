Auch Journalisten kommen bei den jüngsten Protesten in Venezuela nicht ungeschoren davon. © KEYSTONE/EPA EFE/CRISTIAN HERNANDEZ

Bei heftigen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten in Venezuela sind Dutzende Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Opposition griffen Polizisten am Montag in der Hauptstadt Caracas Regierungsgegner an und raubten sie aus.