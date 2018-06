Fast 60 Prozent der Arbeitnehmenden lassen sich früher pensionieren

Das Leben geniessen, das möchten viele über 60 Jahre alte Schweizerinnen und Schweizer. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Über die Hälfte der Schweizer Arbeitnehmenden lassen sich vor dem ordentlichen Pensionierungsalter in den Ruhestand versetzen. Lediglich 32 Prozent arbeiten so lange, wie es vom Gesetz her vorgesehen wäre.Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Pensionskassenberaters Swisscanto.