Verhaftungen bei Einsatz gegen Börse

Die türkische Polizei verhaftete mehrere Dutzend Personen bei einem Einsatz gegen die Börse in Istanbul (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/SEDAT SUNA

Bei einem Einsatz gegen die Börse in Istanbul im Zusammenhang mit dem Putschversuch in der Türkei sind 57 Personen verhaftet worden. Die Verhaftungen fanden am frühen Freitagmorgen in sechs verschiedenen Provinzen statt.