Laut der Branchenseite Box Office Mojo ist das der zweithöchste Wert der Serie und der Streifen mit deutlichem Abstand der erfolgreichste Film des Wochenendes in den USA.

In den Vereinigten Staaten blieben für den Animationsfilm «The Boss Baby» und «Beauty and the Beast» nur die Ränge zwei und drei. Weltweit hat die Disney-Verfilmung nun mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Es folgen «Smurfs: The Lost Village» und die Altherren-Komödie «Going in Style».

