Fast zu warm fürs Honky Tonk

In der Grabenhalle wurde am 20. Honky Tonk ausgiebig getanzt. © Tagblatt/ Michel Canonica

Fast zu schön war das Wetter am diesjährigen Honky Tonk-Festival in St.Gallen. Viele Besucher lauschten der Musik nicht in den Lokalitäten selber sondern im Freien. Das Programm zum 20. Geburtstag war vielseitiger denn je.