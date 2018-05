«Fat tax» – Übergrössen zahlen mehr

Ist das gerecht?! Das britische Modehaus «New Look» sorgt derzeit mit der «fat tax» für Diskussion. Der Grund: Der Laden hat eine Taxe für Kleider in Plus-Size-Grössen erhoben. Alle Frauen die eine Kleidergrösse ab 16 (entspricht in Europa der Grösse 44) haben, müssen 15 Prozent mehr zahlen.

Eine Frechheit, findet eine Kundin des britischen Modehauses und wettert, sie hätte sich eine Hose in der Grösse 16 kaufen wollen und dabei bemerkt, dass alle Grössen darunter billiger seien. Das Modehaus «New Look» findet das völlig in Ordnung und unternimmt nichts gegen die Preisschere: Wenn ein Kleidungsstück bei der Fertigung mehr Stoff brauche, koste dies eben mehr.

#fattax so my Take: the company is going to *profit* still even if a little more fabric is used. fabric cost for bulk manufacture is so cheap. clothing margin is 40% standard. so why not eat into their margin by what… less than 1%? the issue is corporate greed pic.twitter.com/qIAERc0lX1

— beckii kind ✨ (@BeckiiCruel) May 15, 2018