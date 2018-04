Favoritensiege durch Holdener und Zenhäusern

Die Schwyzerin Holdener und der Walliser Zenhäusern, die in dieser Disziplinen an den Olympischen Spielen in Pyeongchang jeweils Silber gewonnen hatten, setzten sich gegen die nationale Konkurrenz deutlich durch.

Holdener – am Samstag bereits Meisterin im Riesenslalom – distanzierte auf dem Weg zu ihrem neunten Meisterschaftsgold, dem vierten alleine im Slalom, Carole Bissig um 1,29 sowie Charlotte Chable um 1,60 Sekunden.

Bei den Männern errang Zenhäusern seinen ersten Schweizer Meistertitel. Er nahm Marc Rochat 0,54 Sekunden ab. Bronze ging an Sandro Simonet.

(SDA)