Favoritin Medwedewa verteidigt EM-Titel souverän

Der Russin Jewgenja Medwedewa gelang die EM-Titelverteidigung mit einer Rekord-Punktzahl © KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

An den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Ostrava gingen Gold und Silber an Russland. Titelverteidigerin Jewgenja Medwedewa gewann mit einer Rekord-Punktzahl.