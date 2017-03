FBI untersucht mögliche Absprachen von Trump-Team mit Moskau

FBI-Direktor James Comey sprach am Montag vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses. (Archivbild) © Keystone/EPA/JIM LO SCALZO

Die US-Bundespolizei FBI untersucht mögliche Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von Präsident Donald Trump und Russland. Das teilte FBI-Chef James Comey am Montag in einer Anhörung durch das Repräsentantenhaus in Washington mit.