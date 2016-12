FBI warnt vor Anschlägen in den USA zu Weihnachten

Schreiben zu Weihnachten: FBI warnt lokale Strafverfolgungsbehörden vor Gefährdung durch Anschläge während der Festtage. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/JON ELSWICK

Die US-Bundespolizei FBI und das Ministerium für innere Sicherheit haben vor Anschlägen an Weihnachten gewarnt. Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) könnten Menschenmengen in den USA angreifen.