FC Aarau bleibt der Herr im Kanton

Marco Schällibaum und der FC Aarau bleiben die Nummer 1 im Kanton Aargau © KEYSTONE/URS FLUEELER

Neuchâtel Xamax und erst recht Zürich sind für Aarau in der Challenge League ausser Reichweite, aber die Aarauer wahren mit einem 2:1-Sieg in Wohlen immerhin den Anschluss an den Dritten, an Servette.