Der Vierjahresvertrag soll ausserdem eine Ausstiegsklausel mit einer festgeschriebenen Ablösesumme in der Höhe von 300 Millionen Euro enthalten. Es wird erwartet, dass der 30-jährige Argentinier, der sich nach seiner Hochzeit am letzten Freitag noch in den Flitterwochen befindet, in der kommenden Woche seine Unterschrift unter den Vertrag setzt.

Messis aktueller Vertrag mit den Katalanen läuft im Juni 2018 aus.

