FC Sevilla in La Liga nur mit 0:0 gegen Villarreal

Jorge Sampaoli blieb mit dem FC Sevilla zum zweiten Mal in Folge ohne Sieg © KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT

Der FC Sevilla verpasst es in La Liga, nach Punkten mit dem zweitplatzierten FC Barcelona gleichzuziehen. Zuhause resultiert gegen Villarreal in der 21. Runde nur ein 0:0.Der Franzose Samir Nasri verpasste in der 49. Minute für Sevilla die grosse Chance zum Sieg mit einem vergebenen Foulpenalty.