FC St.Gallen gewinnt Testspiel gegen Österreicher deutlich

Die Saison ist zwar vorbei, trotzdem stand der FC St.Gallen am Mittwoch auf dem Rasen bei einem Testspiel gegen Austria Lustenau. Von Anfang an waren es die St.Galler, die die Vorarlberger mächtig unter Druck setzten. Nach zehn Minuten dann das erste Tor: Der Neuzugang Nassim Ben Khalifa köpfte zum 1:0. Dies Dank einer schönen Flanke von Philippe Koch.

Die Jungen überzeugten

Kurz vor der Pause folgte der zweite Topf. Dieses Mal traf Aleksic zum 2:0. Nach der Pause brachte Giorgio Contini elf neue Spieler. Unter anderem nahm er den jungen Tim Staubli mit, damit niemand 90 Minuten durchspielen musste. Ein anderer junger Spieler sorgte dann aber für den nächsten Treffer. Babic schob den Ball ins Tor zum 3:0. In der 73. Minute traf Gelmi zum 4:0 und das letzte Tor zum 5:0 ging auf das Konto des jungen Tim Staubli.

An den Schlauchsee ins Trainingslager

Staubli wurde regelrecht ins kalte Wasser geworfen, da er noch nie mit dem Team trainierte. Die gute Leistung der Jungen hat zur Folge, dass Contini Staubli, Jasper Van d. Werff und Dennis Vanin mit ins Trainingslager am Schlauchsee nimmt, da einige Kaderspieler angeschlagen sind. Captain Nzuzi Toko fehlte heute genauso wie die beiden Ajeti-Brüder. Am Samstagvormittag macht der FC St.Gallen auf dem Weg in Trainingslager halt beim FC Schaffhausen, wo das nächste Testspiel gespielt wird.

(abl)