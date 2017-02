FC Zürich gewinnt in Wohlen mit 4:1

Die Spieler des FC Zürich bejubeln das zweite Tor beim 4:1-Auswärtssieg in Wohlen © KEYSTONE/URS FLUEELER

Am Tag nach dem Heimsieg des zweitplatzierten Neuchâtel Xamax zieht Leader Zürich in der Challenge League nach. Die Zürcher siegen in Wohlen 4:1 und führen weiter mit neun Punkten Vorsprung.