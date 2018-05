Seit 2004 spielte der 25-jährige Hekuran Kryeziu, der in der Saison 2010/11 in der Super League debütierte, mit Ausnahme eines kurzen Abstechers nach Vaduz stets für den FC Luzern. Bei den Zentralschweizern gehörte der gebürtige Innerschweizer in den letzten drei Saisons zum Stammpersonal.

(SDA)