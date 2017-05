FCSG-Cheerleaderinnen sind Schweizer Meister

© Angela Müller/FM1Today

Sie haben es auch dieses Jahr wieder geschafft: Die St.Galler Chearleaderinnen haben sich in der Königskategorie Senior Cheer All Girls den Meistertitel geholt. Die St.Gallerinnen holen insgesamt drei Meistertitel und einen zweiten Podestplatz nach St.Gallen. Die nächste Meisterschaft findet 2018 in St.Gallen statt.