FCSG-Goalie Herzog beendet die Karriere

Marcel Herzog und der FC St.Gallen haben sich darauf geeinigt, den bis Sommer laufenden Vertrag zu beenden. Herzog hatte sich Ende August im Adduktorenbereich verletzt.

Nach dieser Verletzung wurde Dejan Stojanovic als weiteren Torwart verpflichtet. Mit Daniel Lopar, Pascal Albrecht, Herzog und Stojanovic hatte der FC St.Gallen nun vier Goalies. Zuletzt gab es deshalb auch Spekulationen, dass der FCSG Herzog an Schaffhausen ausleihen könnte.

Weg für Junge frei machen

«Ich fühle mich fit genug, um noch einmal den Anschluss zu schaffen. Allerdings denke ich, dass es mehr Sinn macht, den jungen Torhütern in den letzten Monaten meines Vertrages nicht noch den Platz streitig zu machen, sondern den Weg entsprechend freizumachen», wird der Goalie zitiert.

«Es war eine schöne Zeit hier beim FC St.Gallen, deren Ende ich mir natürlich anders vorgestellt habe. Aber ich denke, dass es der richtige Schritt und das Beste für den Club ist.» Nun will sich der 36-Jährige auf den Abschluss seines Psychologie-Studiums konzentrieren. Ganz vom Sport entfernt er sich jedoch nicht. Herzog: «Ich will mich im Fussball weiterbilden, da ich auch in Zukunft im Sport weiterarbeiten möchte.»

«Es zeugt von menschlicher Grösse»

Sportchef Christian Stübi: «Mit Marcel Herzog verlieren wir einen hervorragenden Sportsmann, den wir sehr schätzen. Es ist schade, dass seine Karriere zu diesem Zeitpunkt endet, aber es zeugt von menschlicher Grösse, dass er den Weg für einen jüngeren Torhüter frei macht.»

Marcel Herzog kam 2012 vom FC Basel zu den Espen und bestritt seither 42 Pflichtspiele.

