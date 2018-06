FCSG testet Dereck Kutesa

Der 21-jährige Mittelstürmer Cedric Itten wurde Anfang Jahr vom FC Basel an den FC St.Gallen ausgeliehen. Eigentlich läuft der Vertrag von Itten Ende Juni ab. Doch der «Blick» will in Erfahrung gebracht haben, dass Itten beim FCSG bereits unterschrieben hat. Itten habe einen Vertrag bis 2021. Doch FCSG-Mediensprecher Daniel Last winkt ab: «Unterschrieben ist noch gar nichts.» Auf die Frage, wann eine solche Unterschrift denn wirklich Tatsache werden könnte, meint Last nur: «Nicht heute.»

Was allerdings gesichert ist: Der 20-jährige Dereck Kutesa wurde im Probetraining auf der Sportanlage Wühre in Appenzell gesichtet. «Ja, das stimmt», lautet die knappe Antwort Lasts. Auch bei Kutesa ist offen, ob und inwiefern er für die Espen einlaufen könnte. «Das können wir nach einem Probetraining noch nicht beurteilen.»

Seit ein paar Tagen fix ist auch der Neuzugang von Barcelona-Talent Jordi Quintillà (FM1Today berichtete). Der 24-jährige Mittelfeldspieler hat einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2020.

(red.)