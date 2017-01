FCSG-Trainingslager wird verlängert

Dem «St.Galler Tagblatt» zufolge reist der Karlsruher SC extra für das Freundschaftsspiel gegen den FC St.Gallen nach Malta – aufgrund der winterlichen Wetterlage in Deutschland. Der Verein, der in der zweiten Bundesliga spielt, machte Ende letzten Jahres Schlagzeilen aufgrund des angeblichen Interesses an FCSG-Coach Joe Zinnbauer.

Einige der geplanten Trainingsspiele wurden während des Aufenthalts auf Malta kurzfristig abgesagt. Dem FC St.Gallen kommt es deshalb gelegen, statt am Samstag am Sonntag abzureisen und das Gelernte noch einmal zu repetieren, bevor es zurück in der Schweiz in der Rückrunde schon bald wieder ernst gilt. Auf den St.Galler Fussballclub komme, mit Ausnahme der zusätzlichen Nacht im Hotel, kein finanzieller Mehrbetrag zu, schreibt das «St.Galler Tagblatt».

Unser FCSG-Fan-Reporter Julian Haag ist für FM1Today mit nach Malta geflogen und hat mehrmals täglich über seine Erlebnisse mit der Mannschaft berichtet. Hier gibt’s sein Tagebuch zum Nachlesen.

(red)