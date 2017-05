FCZ-Aufstieg dank Xamax-Ausrutscher perfekt

Der FC Zürich hatte sein Spiel gegen Servette bereits am Mittwoch ausgetragen und war dabei auf dem Letzigrund nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Nun hat er in der viertletzten Runde den Vorsprung auf Xamax dennoch auf zehn Punkte ausbauen können.

Das kursweisende Schaffhauser 1:0-Führungstor auf dem Weg zum Sieg, der dem FCZ den vorzeitigen Aufstieg bescherte, erzielte der Brasilianer Paulo «Paulinho» Menezes kurz vor der Pause. In der 67. Minute sorgte der eingewechselte Danilo Del Toro für die Entscheidung vor der Minusrekord-Kulisse in der neuen Schaffhauser Arena von bloss 1366 Zuschauern. Das Anschlusstor von Xamax fiel durch Dante Senger erst zwei Minuten vor dem Ende.

Diese Niederlage von Xamax kam nicht ohne Ansage. Die von Murat Yakin trainierten Schaffhauser holten in der Rückrunde bislang 35 Punkte – mehr als alle anderen Teams der Challenge League und beispielsweise vier mehr als der FC Zürich. Das 2:1 gegen Xamax war der siebte Sieg in Folge bei einem Torverhältnis von insgesamt 22:2. Offenbar spürte auch der FCZ-Trainer Uli Forte, dass die Entscheidung nahen würde; der Zürcher sass im Schaffhauser Stadion auf der Tribüne.

Dass Forte anlässlich eines Spiels der Konkurrenz zum Aufstiegsjubel ansetzte, war vielleicht das einzige Aussergewöhnliche an dieser Challenge-League-Saison des FCZ. Nach dem schmerzhaften Abstieg im vergangenen Mai ging der Stadtklub selbstredend als grosser Favorit in die Spielzeit – und erfüllte die Erwartungen quasi mit einem Start-Ziel-Sieg.

Der Weg zurück in die Super League begann am 25. Juli 2016 mit einem 2:0-Heimsieg im Derby gegen Winterthur. Über 13’000 Fans kamen auf den Letzigrund. Ein Fest während der Sommerferien, das die Mannschaft und die Fans bei erster Gelegenheit wieder zusammenführte. Schon in den ersten Wochen der Saison war die Depression einer positiven Atmosphäre gewichen. Nach acht Spielen hatte der FCZ 22 Punkte geholt und nach 13 Runden zehn Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Neuchâtel Xamax. Früh harrte die Meldung des Aufstieg nur noch des Vollzugs. Nach dem Schlusspfiff des Spiels zwischen Schaffhausen und Xamax war es nach 33 Runden so weit.

Schaffhausen – Neuchâtel Xamax 2:1 (1:0). – 1366 Zuschauer. – SR Schärli. – Tore: 45. Paulinho 1:0. 67. Del Toro 2:0. 89. Senger 2:1. – Bemerkung: 72. Pfostenschuss von Karlen (Xamax).

Le Mont – Aarau 1:0 (0:0). – 250 Zuschauer. – SR Erlachner. – Tor: 55. Savic 1:0.

Wohlen – Chiasso 0:1 (0:1). – 428 Zuschauer. – SR Superczynski. – Tor: 26. Carte Said 0:1.

Rangliste: 1. Zürich* 33/79 (84:28). 2. Neuchâtel Xamax FCS 33/69 (60:31). 3. Servette 33/53 (51:43). 4. Schaffhausen 33/48 (60:52). 5. Aarau 33/42 (53:60). 6. Winterthur 33/38 (40:54). 7. Wohlen 33/36 (40:54). 8. Chiasso 33/33 (37:56). 9. Le Mont 33/33 (27:49). 10. Wil 33/28 (30:55). – * = Aufsteiger in die Super League.

(SDA)