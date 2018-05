FCZ dank Frey auf dem Weg nach Europa

Die Bilanz von Ludovic Magnin als FCZ-Trainer war vor der Reise ins Berner Oberland alles andere als herausragend gewesen. Nur zwei Siege hatten die Zürcher in elf Spielen gefeiert, einzig die Qualifikation für den Cupfinal sorgte dafür, dass die sportliche Baisse zumindest innerhalb des Vereins keine Diskussionen aufkommen liess.

Auch in Thun trat der FCZ alles andere als stilsicher auf. Die Reflexe von Yanick Brecher im Tor und die Kaltblütigkeit von Michael Frey im Angriff entschieden letztlich die Partie aber zugunsten der Gäste. Frey erzielte kurz nach der Pause nach glänzender Vorarbeit der beiden Youngsters Maren Haile-Selassie und Toni Domgjoni seinen 11. Saisontreffer; gegen Thun traf der in Münsingen aufgewachsene Stürmer in fünf Spielen sechs Mal.

Der zweite Matchwinner auf Zürcher Seite war Torhüter Brecher. Der 24-Jährige, der in den vergangenen Wochen auch schon Schwächen gezeigt hatte, lieferte eine herausragende Leistung ab. In der 58. Minute lenkte er den Schuss von Dennis Hediger mit den Fingerspitzen an die Latte, in der Schlussphase liess er sich weder von Dejan Sorgic (84.) noch von Matteo Tosetti (94.), die alleine vor ihm aufgetaucht waren, bezwingen.

Thun verpasste nicht nur, mit einem Sieg in der Tabelle zum FCZ aufzuschliessen und damit im Kampf um Platz 5 ein Wörtchen mitzureden, sondern auch den letzten Schritt zum Klassenerhalt. Auch deshalb sagte Captain Hediger, der am Sonntag in Lausanne gesperrt sein wird: «Ein völlig unnötige Niederlage.»

Thun – Zürich 0:1 (0:0)

6026 Zuschauer. – SR Tschudi. – Tor: 50. Frey (Domgjoni) 0:1.

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Sutter (79. Huser), Facchinetti; Tosetti, Hediger, Lauper, Karlen; Sorgic, Spielmann (66. Hunziker).

Zürich: Brecher; Rüegg, Thelander, Kryeziu, Brunner; Palsson; Winter (88. Sarr), Domgjoni, Marchesano (64. Aliu), Rohner (22. Haile-Selassie); Frey.

Bemerkungen: Thun ohne Alessandrini, Bürgy, Costanzo, Ferreira, Kablan, Nikolic, Rodrigues (alle verletzt), Zürich ohne Alesevic, Bangura, Kempter, Maouche, Nef, Schättin, Schönbächler (alle verletzt), Pa Modou, Rodriguez (beide gesperrt). 58. Lattenschuss Hediger. Verwarnungen: 54. Hediger (Foul). 56. Marchesano (Foul). 79. Palsson (Foul). 85. Brecher (Unsportlichkeit). 87. Kryeziu (Unsportlichkeit). 94. Huser (Foul).

(SDA)