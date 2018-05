In der laufenden Saison war Thelander im Zürcher Abwehrzentrum meist gesetzt und kam auf in der Super League auf 22 Einsätze.

Für Thelander steht der Saisonhöhepunkt mit dem FCZ aber noch an: Am Sonntag, 27. Mai, spielen die Zürcher in Bern gegen die Young Boys um den Cupsieg.

(SDA)