Die FDP bricht die Jamaika-Gespräche in Deutschland ab. «Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren», sagte FDP-Chef Christian Lindner am Sonntagabend nach stundenlangen Verhandlungen in Berlin.

Es sei zwischen den Gesprächspartnern zu keiner Vertrauensbasis gekommen, sagte er weiter. (SDA)