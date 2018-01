FDP-Chef: Kein Jamaika-Neustart bei SPD-Nein zu Grosser Koalition

Bringen in Deutschland CDU, CSU und SPD keine gemeinsame Regierung zustande, erwartet er Neuwahlen: FDP-Chef Christian Lindner. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

In Deutschland schliesst FDP-Chef Christian Lindner einen Neustart der Jamaika-Gespräche im Falle einer Absage der SPD an eine grosse Koalition aus. «Das ergibt vor den nächsten Wahlen keinen Sinn», sagte Lindner in einem am Samstag publizierten Zeitungsinterview.