Die Delegierten der FDP haben sich am Samstag an ihrer Versammlung in Freiburg mit 175 zu 163 Stimmen knapp für die Energiestrategie 2050 ausgesprochen. Sie lehnen damit das von der SVP ergriffene Referendum ab. Die Partei zeigte sich zur Vorlage im Vorfeld lange gespalten.

(SDA)