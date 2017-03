FDP fasst Parole zur Energiestrategie

Die FDP fasst heute ihre Parole zum Referendum gegen die Energiestrategie 2050. Die Vertreter im Bundeshaus waren bei der Beratung des Themas gespalten. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Heute entscheiden die Delegierten der FDP an ihrer Versammlung in Freiburg, ob sie das von der SVP ergriffene Referendum gegen die Energiestrategie 2050 unterstützen. Die FDP-Vertreter im Parlament waren in der Vorlage gespalten.