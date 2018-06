In der regelmässig publizierten Meinungsumfrage zu deutschen Parlamentswahlen, sind die Liberalen in Deutschland abgerutscht. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/ALEXANDER BECHER

Die FDP rutscht in der Wählergunst in Deutschland auf den schlechtesten Wert in diesem Jahr ab. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die deutsche «Bild am Sonntag» verloren die Liberalen einen Zähler.Damit kamen sie noch auf sieben Prozent, wie das Blatt mitteilte.