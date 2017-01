FDP-Nationalrat signalisiert Interesse an Regierungsratskandidatur

FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen möchte 2018 den Sprung in den bernischen Regierungsrat schaffen. © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen möchte in anderthalb Jahren in die Berner Kantonsregierung gewählt werden. Der 35-Jährige hat in der Nacht auf Samstag seine Ambitionen über Twitter bekannt gemacht.