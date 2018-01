FDP sagt klar Nein zu No-Billag

FDP-Delegiertenversammlung in Biel: Präsidentin Petra Gössi applaudiert Bundesrat Johann Schneider-Ammann nach dessen Rede. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Die FDP Schweiz lehnt die No-Billag-Initiative ab, über die am 4. März abgestimmt wird. Die Delegierten haben am Samstag in Biel mit 204 gegen 82 Stimmen bei 12 Enthaltungen deutlich die Nein-Parole beschlossen.