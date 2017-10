Federer gegen Herbert oder Lopez

Roger Federer kennt nun die möglichen Gegner in Paris-Bercy © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Am Masters-1000-Turnier von nächster Woche in Paris-Bercy trifft Roger Federer in der 2. Runde auf den französischen Wildcard-Spieler Pierre-Hugues Herbert oder den Spanier Feliciano Lopez.Herbert (ATP 83) hatte die Auslosung als Glücksgott selber vorgenommen.