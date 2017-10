Federer gegen Tiafoe – kompliziertes Los für Titelverteidiger Cilic

Roger Federer schreitet an den Swiss Indoors wieder vor heimischem Publikum zu Werke © KEYSTONE/AP/ANDY WONG

Marco Chiudinelli trifft bei seiner Abschiedsgala in Basel an den Swiss Indoors in der 1. Runde auf Robin Haase. Für Roger Federer kommt es zum Duell mit dem Amerikaner Frances Tiafoe.Die bisherigen zwei Direktduelle mit der 19-jährigen Weltnummer 79 entschied Federer für sich.