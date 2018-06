Federer gewinnt in Stuttgart in drei Sätzen

Guter Start in Stuttgart: Roger Federer © KEYSTONE/AP dpa/SEBASTIAN GOLLNOW

Nach einem Freilos gewinnt Roger Federer er in der 2. Runde des Turniers in Stuttgart gegen den Deutschen Mischa Zverev (ATP 54) 3:6, 6:4, 6:2.Der Einstieg in die Rasensaison gelang Roger Federer nach einem Fehlstart doch noch nach Mass.