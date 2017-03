Federer gewinnt und freut sich auf Gipfeltreffen mit Nadal

Roger Federer gewinnt 7:6, 7:6 und seine ganze Familie inklusive Eltern und den vier Kindern schauten zu © KEYSTONE/AP/MARK J. TERRILL

Roger Federer erreicht in Indian Wells mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) in 95 Minuten gegen Steve Johnson (USA/ATP 27) die Achtelfinals, in denen er am Mittwoch auf Rafael Nadal trifft.