Federer glänzt und bringt die Schweiz in Führung

Roger Federer deutete an, dass in naher Zukunft wieder mit ihm zu rechen ist © KEYSTONE/EPA AAP/TONY MCDONOUGH

Roger Federer bringt die Schweiz am Hopman Cup gegen Frankreich 1:0 in Führung. Der 35-jährige Baselbieter trumpft gegen Richard Gasquet (ATP 18) gross auf und siegt in nur 56 Minuten 6:1, 6:4.