Roger Federer stattete am Freitagabend dem FC Basel einen Besuch ab

Roger Federer kehrt am Mittwoch, 14. Juni, beim Rasenturnier in Stuttgart auf die ATP-Tour zurück, wie die Organisatoren bekanntgeben. Der Weltranglisten-Fünfte geniesst in der 1. Runde ein Freilos. Das letzte Spiel von Federer auf der ATP-Tour datiert vom 2. April.